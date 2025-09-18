التقنيات الرقمية تعزز كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على بناء بيئة رقمية متكاملة؛ لتعزيز كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, ووظفت التكنولوجيا والتقنية الحديثة على نحو متزايد لخدمة الحاج والمعتمر والزائر من خلال إستراتيجية متكاملة؛ لتكون مواكبة للعصر الرقمي، ومدعومة بالمهارات والقدرات والأداء المتميز للموظفين والمنسوبين في الهيئة، وبلوغهم أعلى درجات الجودة والإنتاجية والكفاءة في مهامهم الموكلة إليهم؛ بهدف تمكين ضيوف الرحمن من الوصول بسهولة ويسر إلى جميع الخدمات واستيعاب التنظيمات.

وأوضحت الهيئة أن بوابتها الرقمية أطلقت خلال العام 1446هـ (217.000) كلمة من المحتوى الرقمي تمت ترجمتها، و(2.512) صفحة رقمية لإثراء رحلة القاصدين بمحتوى هادف ومفيد، و(240) محتوى مرئيًا ومسموعًا يعزز التفاعل الرقمي للمستخدمين من خلال (7) لغات عالمية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأفادت أنها أطلقت (8) خدمات رقمية لضيوف الرحمن استفاد منها (3.619.608) قاصدين تغطي حجوزات ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم وتعزيز صوت المستفيد، مثل خدمة النقل الموحدة في الحرمين ونظام البلاغات المركزي (راصد), وأطلقت كذلك (5) خدمات رقمية موسمية استفاد منها (1.248.423) متقدمًا؛ تمكن المستفيدين من التقديم على الاعتكاف والحصول على تصاريح الإفطار والوظيفة الموسمية، إضافة إلى بث خطب الحرمين وخطبة عرفة، كما تعاملت الهيئة مع (12.723) بلاغًا موسميًا.

وبينت أنها أطلقت (8) أنظمة مؤسسية لدعم التحول الرقمي، شملت منصة التطوع وبوابة الدعم الفني، وإدارة المشاريع، والابتكار والتراسل الداخلي، والدخول الموحد والامتثال التشغيلي، ومنصة الترقيات إضافة إلى (15) إجراءً وخدمة مؤسسية تم تطويرها و(9) أنظمة للبنية التحتية وإدارة الشبكات, وأنشأت الهيئة مركزًا هندسيًا للقيادة والتحكم؛ بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وعالجت (13) ألف تذكرة وبلاغ خلال (3) أشهر، وطورت أنظمة الرؤية الحاسوبية والحشود من خلال تقنيات متطورة وربطتها بـ(2500) كاميرا و(5) أنظمة لإدارة الحشود، وقدمت كذلك (12) تجربة تقنية ابتكارية حديثة في الحرمين الشريفين، كما عملت على الربط والتكامل مع الجهات الحكومية؛ لتعزيز تجربة المستفيد وحوكمة البيانات من خلال عدد من التطبيقات الذكية مثل (نسك) و(توكلنا) إضافة إلى جهات أخرى.

ودشنت الهيئة (24) مبادرة رائدة؛ بهدف تعزيز التحول الرقمي عبر تطوير الأرشفة الإلكترونية والاتصالات الإدارية، وتحسين الخدمات الذاتية في الحرمين الشريفين، وتطبيق أنظمة الهوية الرقمية إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة للتعافي من الكوارث، وتفعيل الأمن السيبراني ومكتب البيانات والبنية المؤسسية.

وسعت الهيئة، إلى حوكمة البيانات وتعظيم دورها من خلال (6) مجموعات لبيانات مفتوحة و(11) سياسة معتمدة إضافة إلى تطوير وإطلاق نسخة أولية من منصة دعم لاتخاذ القرار (قرار).

واستحدثت الهيئة (9) أنظمة سيبرانية متقدمة تعزز حماية البيانات الرقمية من خلال (17) معيارًا فنيًا وتشغيليًا لضبط جودة وأمان البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ (13) إجراءً تفصيليًا لتطبيق السياسات وضبط العمليات التقنية وتطبيق (3) خطط رئيسة لمواجهة التهديدات والطوارئ الرقمية، إضافةً إلى (19) سياسةً تم اعتمادها ونشرها.