Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٤ مساءً
الجامعة الإسلامية تعلن بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام لمرحلة البكالوريوس، ومرحلتي الدبلوم المتوسط والمشارك بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ابتداءً من اليوم حتى الأحد القادم، وذلك عبر بوابة النظام الأكاديمي.

وأكدت العمادة على الراغبين في التقديم لإعادة القيد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، ضرورة الاطلاع على الشروط عبر زيارة حسابات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
الجامعة الإسلامية: تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا لعام 1447

الجامعة الإسلامية: تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا لعام 1447

الجامعة الإسلامية تستقبل 374 طالبًا من 64 جنسية لمرحلة الدراسات العليا

الجامعة الإسلامية تستقبل 374 طالبًا من 64 جنسية لمرحلة الدراسات العليا

ونبّهت العمادة طلاب المنح الخارجية الحاصلين على الموافقة المبدئية من كلياتهم، إلى ضرورة التقدم بطلب تجديد التأشيرة خلال المدة التي سيُعلن عنها لاحقًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد