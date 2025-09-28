الجامعة الإسلامية تعلن بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام لمرحلة البكالوريوس، ومرحلتي الدبلوم المتوسط والمشارك بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ابتداءً من اليوم حتى الأحد القادم، وذلك عبر بوابة النظام الأكاديمي.
وأكدت العمادة على الراغبين في التقديم لإعادة القيد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، ضرورة الاطلاع على الشروط عبر زيارة حسابات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
ونبّهت العمادة طلاب المنح الخارجية الحاصلين على الموافقة المبدئية من كلياتهم، إلى ضرورة التقدم بطلب تجديد التأشيرة خلال المدة التي سيُعلن عنها لاحقًا.