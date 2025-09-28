الجامعة الإسلامية تعلن بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، بدء استقبال طلبات إعادة الانتظام لمرحلة البكالوريوس، ومرحلتي الدبلوم المتوسط والمشارك بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ابتداءً من اليوم حتى الأحد القادم، وذلك عبر بوابة النظام الأكاديمي.

وأكدت العمادة على الراغبين في التقديم لإعادة القيد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، ضرورة الاطلاع على الشروط عبر زيارة حسابات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ونبّهت العمادة طلاب المنح الخارجية الحاصلين على الموافقة المبدئية من كلياتهم، إلى ضرورة التقدم بطلب تجديد التأشيرة خلال المدة التي سيُعلن عنها لاحقًا.