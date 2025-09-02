الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية

أعلنت الجامعة الإسلامية، ممثلة بمركز مصادر المعرفة، عن بدء استقبال الأبحاث العلمية في مجلاتها الأكاديمية للعام 1447هـ، التي تشمل تخصصات العلوم الشرعية، والعلوم التربوية والاجتماعية، والعلوم التطبيقية، واللغة العربية وآدابها.

وحددت الجامعة مواعيد استقبال الأبحاث على 3 فترات: الأولى من (8 / 3 / 1447هـ) إلى (29 / 5 / 1447هـ)، والثانية من (15 / 7 / 1447هـ) إلى (2 / 9 / 1447هـ)، والثالثة من (10 / 10 / 1447هـ) إلى (13 / 11 / 1447هـ)، فيما تستقبل مجلة العلوم التطبيقية الأبحاث طوال العام الجامعي.