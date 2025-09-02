Icon

لعام 1447هـ

الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجامعة الإسلامية، ممثلة بمركز مصادر المعرفة، عن بدء استقبال الأبحاث العلمية في مجلاتها الأكاديمية للعام 1447هـ، التي تشمل تخصصات العلوم الشرعية، والعلوم التربوية والاجتماعية، والعلوم التطبيقية، واللغة العربية وآدابها.

وحددت الجامعة مواعيد استقبال الأبحاث على 3 فترات: الأولى من (8 / 3 / 1447هـ) إلى (29 / 5 / 1447هـ)، والثانية من (15 / 7 / 1447هـ) إلى (2 / 9 / 1447هـ)، والثالثة من (10 / 10 / 1447هـ) إلى (13 / 11 / 1447هـ)، فيما تستقبل مجلة العلوم التطبيقية الأبحاث طوال العام الجامعي.

