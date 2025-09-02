الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية

كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
أعلنت الجامعة الإسلامية، ممثلة بمركز مصادر المعرفة، عن بدء استقبال الأبحاث العلمية في مجلاتها الأكاديمية للعام 1447هـ، التي تشمل تخصصات العلوم الشرعية، والعلوم التربوية والاجتماعية، والعلوم التطبيقية، واللغة العربية وآدابها.
وحددت الجامعة مواعيد استقبال الأبحاث على 3 فترات: الأولى من (8 / 3 / 1447هـ) إلى (29 / 5 / 1447هـ)، والثانية من (15 / 7 / 1447هـ) إلى (2 / 9 / 1447هـ)، والثالثة من (10 / 10 / 1447هـ) إلى (13 / 11 / 1447هـ)، فيما تستقبل مجلة العلوم التطبيقية الأبحاث طوال العام الجامعي.