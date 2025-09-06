الجامعة العربية تحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية (164)، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، خطورة التهديدات التي تمثلها الأسلحة النووية والبرامج النووية غير الخاضعة للرقابة على الأمن القومي العربي والسلم الدولي.

وشدد المجلس في قراره، على ضرورة إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينًا أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يُمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

مخاطر الانتشار النووي بالشرق الأوسط

وأعرب المجلس، عن دعمه للجهود العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا أهمية تنسيق المواقف العربية في اجتماعات الوكالة وتوحيد الموقف الداعي إلى إخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للرقابة الدولية الكاملة، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك للتحضير للمؤتمرات الدولية المقبلة المتعلقة بنزع السلاح النووي، بما في ذلك المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط المقرر عقده في نيويورك عام 2025، ومؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عام 2026، مشددًا على أهمية التنسيق العربي لضمان دعم الموقف الموحد في هذه المحافل الدولية.

ودعا المجلس المنظمات الدولية المعنية إلى إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتقديم الدعم الفني للدول العربية لتطوير قدراتها في مجال الأمن النووي ومواجهة التهديدات الإشعاعية، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود لجنة كبار المسؤولين العرب في متابعة هذا الملف الحيوي وتقديم التقارير الدورية حول مستجداته.

وكلف المجلس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمواصلة تنسيق الجهود العربية في هذا الشأن، ورفع تقارير شاملة حول التطورات المرتبطة بالملف النووي الإسرائيلي والجهود الدولية لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط إلى المجلس في دورته المقبلة.