الجلاجل يبحث مع وزير الاتصالات السوري التعاون في مجال الصحة الرقمية

استقبل معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبدالسلام هيكل، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة الرقمية، واستعراض أوجه الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الخدمات الصحية.
وناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات واستكشاف الفرص المشتركة لتسخير التقنيات الرقمية في تحسين جودة الرعاية الصحية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية وبناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة أفضل وجودة حياة مستدامة.
وشملت الزيارة اطلاع الوزير السوري على مستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، ضمن مسيرة التحول الرقمي الصحي في المملكة، لتعزيز التعاون المشترك عبر تبادل الخبرات وتطوير الشراكات التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات صحية متطورة.