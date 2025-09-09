Icon

الجنيه المصري يرتفع مقابل الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام Icon إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر: اعتداء آثم وسافر على السيادة Icon التجارة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية إلكترونيًا Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر Icon سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات Icon ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة Icon قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة Icon بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي Icon

الجنيه المصري يرتفع مقابل الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عام

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

واصل الدولار الأميركي موجة الخسائر العنيفة التي يسجلها أمام الجنيه المصري، ليجري تداوله في تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى أقل من 48 جنيهًا، وهو أضعف مستوى للدولار منذ تعويم مارس 2024.

تأتي خسائر الدولار الأميركي المفاجئة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن استمرار ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال أغسطس 2025 نحو 214 مليون دولار، مقارنة بشهر يوليو السابق له، ومسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا.

وحسب البيانات، وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.25 مليار دولار في أغسطس، مقابل 49.03 مليار دولار في نهاية يوليو 2025. وتسلمت مصر في مارس 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة في شهر سبتمبر المقبل.

سعر الجنيه اليوم في البنوك

في سوق الصرف، ووفق الإحصاء الذي أعدته “العربية Business”، فقد جرى تداول الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.15 جنيه للشراء، مقابل 48.29 جنيه للبيع.

ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، جرى تداول الدولار عند مستوى 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي – مصر وبنك البركة – مصر، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع. وفي بنك كريدي أغريكول – مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع.

