الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن”

تشارك المديرية العامة للجوازات في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.
وتستعرض الجوازات أبرز خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين و الزائرين ومن أهمها (الهوية الرقمية للمقيمين والزوار – أبشر سفر – خدمة تواصل – المسار الذكي – البوابات الالكترونية)، وتقدم تقنية الـ VR لتجربة مشاهدة جهود القطاع في إنهاء إجراءات المسافرين بأحدث التقنيات بالمنافذ الدولية، كما أن هناك ركن مخصص للتصوير الفوري والرسم والتلوين.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (95) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة.