Icon

الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” Icon حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا Icon عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة Icon مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر Icon وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة Icon الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية Icon الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران Icon وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن Icon الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة

الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن”

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشارك المديرية العامة للجوازات في فعالية وزارة الداخلية “عز الوطن”، احتفاءً باليوم الوطني الـ (95) للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة (22 – 23 سبتمبر 2025م)، وذلك في بنبان بمدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يعرب عن تقديره لمشاعر الحب والوفاء للمواطنين في اليوم الوطني

الملك سلمان يعرب عن تقديره لمشاعر الحب والوفاء للمواطنين في اليوم الوطني

الجوازات تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الجوازات تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وتستعرض الجوازات أبرز خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين و الزائرين ومن أهمها (الهوية الرقمية للمقيمين والزوار – أبشر سفر – خدمة تواصل – المسار الذكي – البوابات الالكترونية)، وتقدم تقنية الـ VR لتجربة مشاهدة جهود القطاع في إنهاء إجراءات المسافرين بأحدث التقنيات بالمنافذ الدولية، كما أن هناك ركن مخصص للتصوير الفوري والرسم والتلوين.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ (95) للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات، احتفاءً بهذه المناسبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر
السعودية اليوم

مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر

السعودية اليوم
مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني
السعودية اليوم

الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية...

السعودية اليوم
مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات
السعودية اليوم

مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام...

السعودية اليوم
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95
السعودية اليوم

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة...

السعودية اليوم
عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر
السعودية اليوم

عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال...

السعودية اليوم
فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم...

السعودية اليوم
مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة
السعودية اليوم

مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات...

السعودية اليوم