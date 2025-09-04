الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف

تفقد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عدداً من المشاريع البلدية والسكنية في منطقة الجوف، واطلع على مستويات الإنجاز وسير الأعمال، كما شهد معاليه تدشين أعمال السجل العقاري بالمنطقة الذي يمثل نقلة نوعية في توثيق الملكيات العقارية وتطوير بيئة الاستثمار، إلى جانب تدشين مشاريع خدمية وتنموية جديدة ووضع حجر الأساس لعدد آخر منها، بقيمة إجمالية تتجاوز 453,923,000 ريال.

وشملت الزيارة تسليم تقرير المرصد الحضري لعام 2024/2025، إضافة إلى تسليم عدد من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي، وتكريم المانحين لبرنامج “جود الجوف”، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداعمة لمسيرة التنمية.

كما التقى معالي الوزير بقيادات أمانة منطقة الجوف، حيث جرى استعراض خطط تحسين المشهد الحضري وتطوير الخدمات البلدية، ومناقشة أبرز التحديات وطرح الحلول العملية، مؤكداً على أهمية رفع كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة الإنجاز بما يواكب تطلعات المواطنين.

واجتمع الحقيل، مع مدراء الدوائر الحكومية والخدمية في المنطقة، لمناقشة آليات التكامل بين الأجهزة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. كما التقى مع أعضاء لجنة القطاع العقاري بغرفة الجوف التجارية، حيث شدّد على حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوفير التسهيلات الداعمة للمشاريع النوعية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري أسهم بنسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمنت الجولة الميدانية لمدينة سكاكا الوقوف على مشاريع البنية التحتية والإسكان والحدائق العامة، حيث وجّه معاليه بضرورة تسريع الإنجاز ورفع جودة التنفيذ.

وأكد معالي الوزير أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة بالوقوف ميدانيًا على المشاريع والاستماع مباشرة إلى الأهالي والمستثمرين، مشيراً إلى أن منطقة الجوف بما تمتلكه من مقومات زراعية واستثمارية وسياحية قادرة على أن تكون نموذجاً بارزاً في التنمية المتوازنة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.