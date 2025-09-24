Icon

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية Icon شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة Icon ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة Icon الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال Icon كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية Icon القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا Icon 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي Icon لقطات توثق الحالة المطرية الغزيرة على مكة المكرمة Icon السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين Icon فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض

الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٩ مساءً
الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ(95) للمملكة، في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
تشارك فيه المملكة.. معلومات عن جيتكس 2019 أكبر معرض للتكنولوجيا بالمنطقة

تشارك فيه المملكة.. معلومات عن جيتكس 2019 أكبر معرض للتكنولوجيا بالمنطقة

الموارد البشرية بوزارة الداخلية تطلق برامج مهنية لتطوير رأس المال البشري

الموارد البشرية بوزارة الداخلية تطلق برامج مهنية لتطوير رأس المال البشري

وشهد الحفل مشاركة إمارة منطقة القصيم، وإمارة منطقة جازان، بأركان تعكس تراث كل منطقة، واستعراض معالمهما السياحية والمشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) للتعريف بالفنون التقليديّة في المجتمع السعودي وإبرازه في المناسبات الوطنية، وتضمن العرضة السعودية، وعروض الفلكلور الشعبي، ومعزوفات وطنية، تعبيرًا عن الفرحة بهذه المناسبة.

مما يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (95) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95
السعودية اليوم

بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام...

السعودية اليوم
مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة
السعودية اليوم

مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات...

السعودية اليوم
إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95
السعودية اليوم

إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي...

السعودية اليوم
ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء...

السعودية اليوم
شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني
السعودية اليوم

شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً...

السعودية اليوم
هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني
السعودية اليوم

هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ95
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً...

السعودية اليوم
وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن
السعودية اليوم

وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود...

السعودية اليوم