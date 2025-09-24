الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي

احتفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ(95) للمملكة، في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

وشهد الحفل مشاركة إمارة منطقة القصيم، وإمارة منطقة جازان، بأركان تعكس تراث كل منطقة، واستعراض معالمهما السياحية والمشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) للتعريف بالفنون التقليديّة في المجتمع السعودي وإبرازه في المناسبات الوطنية، وتضمن العرضة السعودية، وعروض الفلكلور الشعبي، ومعزوفات وطنية، تعبيرًا عن الفرحة بهذه المناسبة.

مما يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (95) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة.