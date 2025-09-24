الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي

وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية القمة العربية الإسلامية متعددة الأطراف مع ترامب: ضرورة إنهاء حرب غزة فورًا 550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي لقطات توثق الحالة المطرية الغزيرة على مكة المكرمة السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن مستقبل غزة في نيويورك
احتفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ(95) للمملكة، في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.
وشهد الحفل مشاركة إمارة منطقة القصيم، وإمارة منطقة جازان، بأركان تعكس تراث كل منطقة، واستعراض معالمهما السياحية والمشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) للتعريف بالفنون التقليديّة في المجتمع السعودي وإبرازه في المناسبات الوطنية، وتضمن العرضة السعودية، وعروض الفلكلور الشعبي، ومعزوفات وطنية، تعبيرًا عن الفرحة بهذه المناسبة.
مما يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (95) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة.