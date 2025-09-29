الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20 المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإنتربول السعودي وبرامج الشراكات الدولية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي.
وتشمل فعاليات البرنامج، تنفيذ العديد من الدورات التدريبية، بمقر نادي وزارة الداخلية في مدينة الرياض لتدريب وتطوير قدرات الكوادر السعودية المتخصصة في مختلف جهات وقطاعات المملكة، وذلك بحضور مدير عام الشرطة الدولية العميد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، ومشاركة خبراء الإنتربول.