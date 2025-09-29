الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإنتربول السعودي وبرامج الشراكات الدولية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي.

وتشمل فعاليات البرنامج، تنفيذ العديد من الدورات التدريبية، بمقر نادي وزارة الداخلية في مدينة الرياض لتدريب وتطوير قدرات الكوادر السعودية المتخصصة في مختلف جهات وقطاعات المملكة، وذلك بحضور مدير عام الشرطة الدولية العميد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، ومشاركة خبراء الإنتربول.