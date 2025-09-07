السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية

أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(214,166) قطعة عقارية منها (157,720) قطعة عقارية في منطقة الرياض تشمل محافظات الغاط، والزلفي والمجمعة، وجلاجل، وروضة سدير، وحوطة سدير، والخرج، والدلم ومدينة الرياض و(56,446) قطعة عقارية في المنطقة الشرقية تشمل محافظات الأحساء، والخفجي والنعيرية.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الغاط: (الرحاب، طويق، المنتزه، البستان، الصناعية، النفل، الربيع، الزهور، غرناطة، الياسمين، الأندلس، المصيف، الإسكان، مخطط 1156)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: (علقة، السعادة، جزءًا من حي النور، القدس، الصديق، الفروسية، طويق، الورود، حطين، بدر، الفيصلية، اليرموك، السلام، اليمامة، الملك عبدالله)، ويشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة المجمعة: (الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الأندلس، البصيرة، المستشفى الجامعي، المستقبل، الجامعيين، الملك سلمان، الفيحاء، الملك فهد، المرقب)، فيما يبدأ التسجيل في المركز الإداري بمحافظة جلاجل كل من: (الملك فيصل، السمرية، الشعيبة، البلد القديمة، الوسطة، النموذجية، الشمالية، الجزر، القري، الصناعية، الملك فهد).

ويشمل التسجيل في الأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة روضة سدير: (الندى، الفيصلية، اليمامة، الريان، المروج، الصناعية، التعاون، الغدير، المنار، النخيل، الحزم، مخطط تنظيم الأرض الحكومية الواقعة جنوب مخطط الحصون المعتمد رقم 731 تجاري)، والأحياء التالية في المركز الإداري بمحافظة حوطة سدير: (الحلة الطالعية، جزء من حي ربعه الحصون، جزء من حي أم عنيق، حي الشبيلية، بدر، القادسية، المروج)، ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الخرج: (أجزاء من حي النخيل، حي الهداء، الزاهر، الازدهار، المجد، العارض، طويق، المسيل، النهضة، الملقا، الجامعة، الورود، السلام، الرفيعة، اليرموك، الريحان، جزءًا من حي السهباء، حي البدع، أم السلم، مشرفة، المحمدية، مشرف، الفيصلية، العدامة، الناصفة، السيح، النهضة، جزءًا من حي السلمية، حي غياضه، أحد، الديرة، جزءًا من حي فرزان، حي العالية، اليمامة، الخالدية، نجد، العيون، النرجس، العسيلة، جزءًا من حي العفجة، حي البساتين، العقيق، سلطانة، جزءًا من الرفايع، جزءًا من حي الرفاع)، إضافة إلى الأحياء التالية بمحافظة الدلم: (العليا، الياسمين، الصناعية، بدر، الوادي، المزرعة، الريان، السليمانية، الناصرية، الازدهار، الخالدية، الفلاح، سدير، السلام، الديرة، الفيصلية، الصحنة، مخطط 590، النخيل، زميقة، النهضة، مخطط 415، مخطط 543، مخطط 476، مخطط 557، حي الضبيعة، مخطط 555) ويشمل التسجيل الأحياء التالية في مدينة الرياض: (المنطقة الحضرية الواقعة بين شارع وادي حنيفة شرقًا ووادي نمار غربًا، جزءًا من حي الخير، جزءًا من حي الفرسان، حي الزهور، جزءًا من حي الشعلة، حي المجد، حي الرحاب، حي الدانة، أجزاء من حي النخبة).

وسينطلق التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: (جزء من حي الدوحة، جزء من حي الحزام الأخضر، أجزاء من منطقة الغويبة الزراعية، أجزاء من حي الشراع الجنوبي، حي الحزم الشمالي، حي المسعودي، وسط المبرز التاريخي، حي الشروفية، حي المقابل، حي الراشدية الثالث، حي اللويمي، جزء من حي الخدود، جزء من حي بو سحبل الثاني، جزء من حي البساتين، أجزاء من حي الشراع الشمالي، جزء من حي النزهة، جزء من حي الراشدية الأول، حي بو سحبل الأول، حي الرياض الثالث، بلدة المنصورة، حي المروج الجنوبي، بلدة الفضول، حي الرياض الثاني، حي المشاتل، حي أبو حريف، حي المدينة المنورة، حي مثلث الشرقية، بلدة الشهارين، حي قباء، حي المروج الشمالي، حي الوادي، حي بدر، حي العدوة، حي الزهراء، حي المعامرة، حي نادي الفروسية، حي الرياض الرابع، حي الرياض الأول، بلدة المنيزلة، حي الفلوة، حي أحد، حي التمور، جزء من حي بلدة البطالية، حي السلام، حي الدوائر الحكومية، جزء من حي البستان، حي بلدة الكلابية، حي الروضة، جزء من حي بلدة التهيمية، بلدة التويثير، بلدة الدالوة، بلدة القارة، حي الشروق، بلدة المقدام، جزء من حي الزهراء، حي الثريا، بلدة بني معن، حي البدور، حي النرجس، جزء من حي بلدة غمسي، بلدة السيايرة، حي العقيق، بلدة العمران الجنوبية، بلدة العمران الشرقية، بلدة العرامية، بلدة الرميلة، بلدة أبو ثور، بلدة العمران الغربية، بلدة الصبايخ، جزء من حي بلدة أبو الحصى، بلدة الحوطة، حي المحار، حي الروابي)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخفجي: (الأمير فهد بن سلمان، الجوهرة، اللؤلؤة، التعاون، المحمدية، الزهور، اليرموك، المروج، العزيزية، الاندلس الغربي)، ويكون التسجيل بمحافظة النعيرية في حي الفيصلية.

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 11 ديسمبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكّد السجل العقاري، أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.