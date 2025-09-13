السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإثبات صحة عقد الإيجار القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالمدينة المنورة حياة الفهد تتعرض لجلطة ثانية وتخضع للتنفس الاصطناعي تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودًا باكستانيين شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، مما أسفر عن وفاة عددٍ من الأشخاص.
وجدّدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية.