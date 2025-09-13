Icon

استهدف جنوداً باكستانيين شمال غرب البلاد

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٤ مساءً
السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودًا باكستانيين شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، مما أسفر عن وفاة عددٍ من الأشخاص.

وجدّدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية.

