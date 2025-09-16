Icon

أكدت دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها

السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل أزمة السويداء

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
المواطن - واس

رحبت المملكة بإعلان الجمهورية العربية السورية الشقيقة الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

وجددت المملكة دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا وازدهارًا.

