السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر الشقيقة في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي تعرضت له.

وأضافت الخارجية، أن السعودية تجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع الأشقاء في دولة قطر، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.