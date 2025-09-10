السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي إمجراند السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر الشقيقة في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي تعرضت له.
وأضافت الخارجية، أن السعودية تجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع الأشقاء في دولة قطر، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.