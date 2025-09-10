Icon

السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة Icon السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين Icon السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية Icon توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد Icon انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني Icon التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي إمجراند Icon السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات Icon مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٩ مساءً
السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لدولة قطر الشقيقة في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي تعرضت له.

وأضافت الخارجية، أن السعودية تجدد وقوفها وتضامنها الكامل مع الأشقاء في دولة قطر، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

قد يهمّك أيضاً
متى تعود المباريات المؤثرة للصافرة السعودية؟

متى تعود المباريات المؤثرة للصافرة السعودية؟

#وظائف شاغرة لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

#وظائف شاغرة لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية
السعودية اليوم

من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز...

السعودية اليوم
عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد
السعودية اليوم

عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية
السعودية اليوم

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين...

السعودية اليوم
السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل...

السعودية اليوم
الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية
الرياضة

الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة...

الرياضة
اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر
السعودية اليوم

اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر

السعودية اليوم
قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة
السعودية اليوم

قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس...

السعودية اليوم
السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية
السعودية اليوم

السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي...

السعودية اليوم