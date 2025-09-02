Icon

السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي
المواطن - واس

وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية التي مثلها معالي وكيل وزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني الباكستانية الفريق أول محمد علي، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، وتحديث الإطار التنظيمي لحركة النقل الجوي بين البلدين، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم.
وستسهم الاتفاقية في تحديث الإطار التنظيمي بين البلدين في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع المستجدات في مجال الطيران المدني، وبما يكفل أن يكون التشغيل بين البلدين بشكل منتظم وآمن وسليم.

وفي السياق ذاته، عقدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، اجتماعًا ثنائيًا مع معالي رئيس سلطة الطيران المدني في باكستان نادر شافي، بُحث خلاله أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي وسبل تعزيزها.

 

