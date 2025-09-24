Icon

السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار Icon تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon لقطات توثق تساقط البرد بأحجام كبيرة في حي الجعرانة Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كجم من القات المخدر بعسير Icon “سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني Icon بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك Icon قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس Icon القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان Icon مزاد الهجن.. إضافة نوعية لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في سوريا

السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ مساءً
السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعمٍ ماليٍ مشتركٍ بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في الجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية.


ويهدف الدعم المالي المشترك إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
مما يذكر أن هذا الدعم سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة في المسيرة التنموية، كما يشكّل أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية لسوريا وشعبها، ويجسّد التعاون التنموي والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سوريا الشقيقة.

قد يهمّك أيضاً
الكشف عن العدد الحقيقي لمستخدمي الإنترنت في السعودية

الكشف عن العدد الحقيقي لمستخدمي الإنترنت في السعودية

الخطوط السعودية تناقش الأداء التشغيلي والميزانية التقديرية.. غداً

الخطوط السعودية تناقش الأداء التشغيلي والميزانية التقديرية.. غداً

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين
السعودية اليوم

السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة...

السعودية اليوم
فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج 12 مليار ريال
السوق

فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية...

السوق
السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة “إنترفيجن” العالمية للموسيقى
السعودية اليوم

السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة...

السعودية اليوم
الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية
السعودية اليوم

الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية

السعودية اليوم
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
قطر تُسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي
العالم

قطر تُسلم رسالة لمنظمة الطيران المدني الدولي...

العالم
السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي...

السعودية اليوم
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
السعودية اليوم

اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز...

السعودية اليوم