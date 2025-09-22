Icon

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٨ مساءً
الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم بديوان الرئاسة العامة كود منصات الرئاسة العامة بهوية اليوم الوطني السعودي الـ٩٥.

وبيَّن أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي سعيها المستمر لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية والمساهمة في التحول الرقمي الحكومي والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية، يأتي إطلاق هذه الهوية لمواكبة الجهات الحكومية وتوحيد واجهات المنصات الحكومية الإلكترونية.

ويأتي تطبيق هذه الهوية تماشيًا مع إطلاق هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه (GEA)، “كود المنصات” بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك لتمكين الجهات الحكومية من توحيد حضورها الرقمي عبر مختلف المنصات، ومواكبة أجواء الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

