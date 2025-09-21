الصمعاني: تطورات القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات التي شهدها القطاع العدلي في مجالاته كافة، وما لها من أثر مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ونوه الوزير بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بالمرفق العدلي؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتعزيز الضمانات العدلية.
وأكد اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، كما أشار إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وما تمثله من نقلة نوعية في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.
يشار إلى أن وزارة العدل قامت بعدد من المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تطوير الأنظمة والخدمات العدلية.