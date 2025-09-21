الصمعاني: تطورات القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان

التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه بالرياض، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات التي شهدها القطاع العدلي في مجالاته كافة، وما لها من أثر مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ونوه الوزير بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بالمرفق العدلي؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة وجودة الخدمات وتعزيز الضمانات العدلية.

وأكد اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات العدلية الداعمة وتكامل الأدوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة، كما أشار إلى دور منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-، وما تمثله من نقلة نوعية في ترسيخ حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق وصونها.

يشار إلى أن وزارة العدل قامت بعدد من المبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تطوير الأنظمة والخدمات العدلية.