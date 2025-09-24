Icon

سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني Icon طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة Icon تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني Icon أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء  Icon مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل Icon مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وستة وثلاثين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، عن شهر سبتمبر 2025م.

وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر سبتمبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل الدعم السكني لشهر يناير.. إيداع أكثر من مليار ريال

تفاصيل الدعم السكني لشهر يناير.. إيداع أكثر من مليار ريال

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني

الالتزامات المالية لا تؤثر على استحقاق الدعم السكني

وأكد استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري”؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد