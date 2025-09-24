سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 ارتفاع أسعار النفط اليوم إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وستة وثلاثين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، عن شهر سبتمبر 2025م.
وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر سبتمبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري”؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.