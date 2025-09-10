Icon

الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٧ مساءً
الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله
المواطن - فريق التحرير

احتفل د. عبدالإله بن عباد الطويرقي، استشاري طب وجراحة العيون، بزواج نجله د. عبدالله، على كريمة الأستاذ فؤاد بن سليمان الجميعة، وذلك في حفل بهيج أُقيم بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العريس فرحته، داعين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.

 

