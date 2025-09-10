الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله

احتفل د. عبدالإله بن عباد الطويرقي، استشاري طب وجراحة العيون، بزواج نجله د. عبدالله، على كريمة الأستاذ فؤاد بن سليمان الجميعة، وذلك في حفل بهيج أُقيم بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العريس فرحته، داعين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.