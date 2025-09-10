الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله شروط الاشتراك في جمعية GOSI القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات في عسير ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا ولي العهد: سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك لقطات من وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية
احتفل د. عبدالإله بن عباد الطويرقي، استشاري طب وجراحة العيون، بزواج نجله د. عبدالله، على كريمة الأستاذ فؤاد بن سليمان الجميعة، وذلك في حفل بهيج أُقيم بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، وجمع من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العريس فرحته، داعين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.