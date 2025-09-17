Icon

خالفت أحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية

الغرامة والتشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهرت وزارة التجارة بشركة تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والاستهلاكية ومديرها بعد صدور حكم قضائي يدينهما نتيجة إجراء مسابقة تجارية والإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم رصد مخالفة فرع المنشأة بمدينة بريدة وإعلانه عن المسابقة غير المرخصة، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.

التشهير والغرامة

وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها عشرون ألف ريال مناصفة بينهما، ونشر الحكم على نفقتهم.

وأكدت الوزارة، أنها تراقب امتثال المنشآت التجارية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، كما ترصد المخالفات وتضبط أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة للمستهلك.

ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.

 

