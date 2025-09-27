الفيحاء يتغلب على النجمة بهدفين في دوري روشن

تغلب فريق الفيحاء على مضيفه النجمة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى (7) نقاط صاعدًا إلى المركز التاسع، متساويًا مع القادسية والاتفاق بالنقاط، فيما بقي النجمة بلا رصيد في المركز السابع عشر.