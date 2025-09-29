القبض على شخص لتهريبه 60 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان محمد بن زايد يصل القاهرة ويلتقي السيسي إعصار بوالوي يحصد أرواح 24 شخصًا في الفلبين ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وفاة وإصابة 22 شخصًا بحادث مروع في مصر.. السبب فلاشة التأمينات الاجتماعية: 6 خطوات للإبلاغ عن إصابات العمل رصد طائر “الصرد المُقنّع” في شمال السعودية “ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن، لتهريبه 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.