القبض على مخالفين لتهريبهما 260 كيلو قات في جازان شرطة الرياض تقبض على 7 أشخاص اعتدوا على حدث ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك دون تصريح في تبوك خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر انطلاق الملتقى العلمي عن الترجمة والذكاء الاصطناعي في سيئول شروط الاشتراك في جمعية GOSI آلية تقييم الأصول في حساب المواطن التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين الولايات المتحدة على شفا شلل حكومي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وسُلّما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.