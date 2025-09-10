Icon

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف Icon الطويرقي يحتفل بزواج نجله عبدالله Icon شروط الاشتراك في جمعية GOSI Icon القبض على مخالف لتهريبه 135 كيلو قات في عسير Icon ولي العهد: أسعار العقارات بلغت مستويات غير مقبولة والحكومة تتحرك لإعادة التوازن Icon السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي Icon للمرة الخامسة.. انقطاع شامل للكهرباء في كوبا Icon ولي العهد: سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك Icon لقطات من وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى Icon ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك Icon

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ مساءً
القبض على مواطن لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في الجوف
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر و(6,911) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني:(Email:[email protected])،وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

