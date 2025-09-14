الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد بطلًا للعالم في وزن فوق المتوسط

حضر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، النزال العالمي الذي شهده 70.482 متفرجًا، بحلبة “أليجيانت” بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، وتوج على إثره الأمريكي، تيرينس كروفورد بطلًا للعالم في وزن فوق المتوسط، بعد فوزه على المكسيكي ساؤول كانيلو ألفاريز بإجماع الحكام.

وتسلم بطل العالم في ختام هذا النزال التاريخي، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، حزام مجلة “ذا رينغ”.

ورفع كروفورد رصيده إلى 42 انتصارًا دون أي هزيمة، منها 31 بالضربة القاضية، مقدمًا أداءً أكّد من خلاله مكانته كأحد أقوى الملاكمين في جيله، حيث استطاع بفوزه هذا، من جمع الأحزمة الكبرى، ويصبح بطلًا موحدًا في إنجاز نادر الحدوث في تاريخ الملاكمة الحديثة.

وسبق النزال الرئيسي ثلاثة نزالات مساندة قوية، حيث استهل البطل السعودي محمد العقل الأمسية بتألق لافت في وزن الريشة الفوقي، بعدما قدّم عرضًا قويًا أمام الأمريكي ترافيس كروفورد، وحسم المواجهة بقرار إجماعي بعد عشر جولات مثيرة، ليحقق انتصارًا ثمينًا.

وفي وزن المتوسط الفوقي، قدّم الفرنسي كريستيان مبيلي والغواتيمالي ليستر مارتينيز واحدة من أكثر النزالات قوة وندية، حيث تبادل الطرفان اللكمات على مدار عشر جولات انتهت بتعادل منقسم، ليغادر كلاهما الحلبة دون خسارة وسط تصفيق الجماهير.



واختتمت المواجهات في وزن الوسط الخفيف، حيث نجح الإيرلندي كالوم والش في تحقيق فوزٍ مستحق على الأمريكي فرناندو فارغاس جونيور بقرار إجماعي بعد عشر جولات متكافئة.

وشهدت الحلبة أيضًا، إقامة نزالات البطاقة التمهيدية، ففي وزن الوسط الخفيف، تمكن الأمريكي براندون آدامز من التفوق على الأوكراني سيرهي بوهاتشوك بقرار إجماعي بعد عشر جولات.

أما في الوزن الثقيل، فقدّم الأمريكي جيرماين فرانكلين عرضًا مكنه من الفوز على الكازاخستاني إيفان ديشكو بقرار إجماعي بعد عشر جولات شهدت تبادلًا قويًا للكمات، رجّحت فيها خبرة فرانكلين كفته، وفي وزن الريشة الفوقي، خطف الياباني ريتو تسوتسومي الأضواء بعدما أنهى نزاله أمام الأمريكي خافيير مارتينيز بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وتمكن النجم السعودي في وزن خفيف الوسط، سلطان المحمد من الانتصار على الأمريكي مارتن كارابالو بقرار إجماعي بعد أربع جولات، وسط تشجيع جماهيري لافت للبطل السعودي.

وجاءت المفاجأة في وزن خفيف الثقيل، حينما أسقط الكوبي رايكو سانتانا خصمه الأمريكي ستيفن نيلسون بالضربة القاضية في الجولة الأولى، ليحسم المواجهة منذ البداية.

واختُتمت المواجهات الأولية بنزال مثير في وزن الوسط الخفيف، تمكن خلاله المكسيكي ماركو فيردي من التغلب على الكاميروني سونا أكالي بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، بعد أداء هجومي متواصل فرض به سيطرته على الحلبة.

