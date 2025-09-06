الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسواتيني وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار خلال أسبوع.. ضبط 20882 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الميتافيرس ساحة حرب اقتصادية رقمية جديدة حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين البرلمان العربي: تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين باطلة ومرفوضة تغريم شركة جوجل 3.45 مليار دولار حالة مطرية على محافظتي الليث وأضم تستمر حتى المساء الجامعة العربية تحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.