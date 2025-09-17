الموقف في حساب المواطن حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 سبتمبر

قال حساب المواطن إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

كذلك أوضح حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

حالة الاعتراض

وقال حساب المواطن، في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة الاعتراض: “أهلاً بك ، الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك (دراسة الأهلية، اعتراضاتي، الإعتراضات الحالية) ولابد من الموافقة عليه ليتم دراسة اهليتك مرة اخرى، نسعد بخدمتك”.

كذلك أوضح أنه يجب رفع المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار وهي: فاتورة الكهرباء مرتبطة بالوحدة الإيجارية وبإسم المستفيد الرئيسي بالإضافة إلى سند القبض.

في سياق متصل، تفاعل البرنامج، مع استفسارات المستفدين بشأن طريقة الاستعلام عن الدعم، مؤكدا أنه تم إيداع الدعم لشهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد شكا بسبب عدم وصول الدعم، حيث أوضح البرنامج بقوله : أهلاً بك، تم إيداع الدعم المخصص لشهر” سبتمبر” وبإمكانها التوجه إلى حسابها والتأكد من حالة الدفعة عن طريق ” تسجيل دخول ، الدفعات المالية “،نسعد بخدمتك”.

معرفة قيمة الاستحقاق

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: