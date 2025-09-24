النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع أمير الرياض يعزّي في وفاة مفتي المملكة الفتح إلى دور الـ16 بكأس الملك بالفوز على الجبلين الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية “أوراكل” تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار وظائف شاغرة في شركة بترورابغ السعودية وقطر تقدمان دعمًا ماليًا مشتركًا لسوريا بقيمة 89 مليون دولار تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف لقطات توثق تساقط البرد بأحجام كبيرة في حي الجعرانة
ارتفعت أسعار النفط بنحو (1%) اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مدعومة بتقارير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (94) سنتًا أي (1.4%) ليصل إلى (68.57) دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (97) سنتًا أي (1.5%) ليصل إلى(64.38) دولارًا.