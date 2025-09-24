Icon

مدعومة بتقارير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ مساءً
النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط بنحو (1%) اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مدعومة بتقارير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

النفط يرتفع لأعلى مستوى

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (94) سنتًا أي (1.4%) ليصل إلى (68.57) دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار (97) سنتًا أي (1.5%) ليصل إلى(64.38) دولارًا.

 

