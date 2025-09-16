النفط يرتفع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات انخفاض المخزونات الأمريكية، وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وصعد خام برنت 1.5% إلى 68.47 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.9% إلى 64.52 دولارًا.
ويتوقع محللون أن يسهم خفض الفائدة المحتمل في تحفيز الاقتصاد وتعزيز الطلب على الوقود، بينما أظهر استطلاع لرويترز انخفاضًا مرجحًا في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع محتمل في مخزونات نواتج التقطير.