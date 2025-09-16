Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
توقعات بانخفاض المخزونات

النفط يرتفع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
النفط يرتفع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات انخفاض المخزونات الأمريكية، وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد خام برنت 1.5% إلى 68.47 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.9% إلى 64.52 دولارًا.
ويتوقع محللون أن يسهم خفض الفائدة المحتمل في تحفيز الاقتصاد وتعزيز الطلب على الوقود، بينما أظهر استطلاع لرويترز انخفاضًا مرجحًا في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع محتمل في مخزونات نواتج التقطير.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي

الفالح: يجب التنسيق لمواصلة خفض إنتاج النفط خلال 2019

الفالح: يجب التنسيق لمواصلة خفض إنتاج النفط خلال 2019

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار
السوق

النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار

السوق
تراجع أسعار النفط وسط زيادة الإمدادات
السوق

تراجع أسعار النفط وسط زيادة الإمدادات

السوق