النفط يرتفع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات انخفاض المخزونات الأمريكية، وترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد خام برنت 1.5% إلى 68.47 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.9% إلى 64.52 دولارًا.

ويتوقع محللون أن يسهم خفض الفائدة المحتمل في تحفيز الاقتصاد وتعزيز الطلب على الوقود، بينما أظهر استطلاع لرويترز انخفاضًا مرجحًا في مخزونات الخام والبنزين الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع محتمل في مخزونات نواتج التقطير.