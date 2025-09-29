النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير

اندلع حريق، في سيارة الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير أثناء سيرها على طريق صلاح سالم بالقاهرة. وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية لوقت قصير، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في إخماد النيران بمساعدة المواطنين.

احتراق سيارة أحمد شوبير

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع النيران في سيارة على طريق صلاح سالم. وتحركت سيارات الإطفاء فورًا إلى الموقع، وتبين أن السيارة تعود للإعلامي شوبير.

وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق اندلع فجأة في محرك السيارة، بينما كان شوبير بداخلها، قبل أن يخرج من السيارة دون إصابات. وتوجهت سيارات الإطفاء إلى الموقع فور الإخطار وأخمدت الحريق ومنعت امتداده.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، فيما التهمت النيران أجزاء من السيارة وفق المعاينة الأولية. وتفحص الأجهزة المختصة أسباب اندلاع الحريق للتأكد مما إذا كان ناجمًا عن عطل فني أو تماس كهربائي.