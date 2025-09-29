طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”
اندلع حريق، في سيارة الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير أثناء سيرها على طريق صلاح سالم بالقاهرة. وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية لوقت قصير، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في إخماد النيران بمساعدة المواطنين.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع النيران في سيارة على طريق صلاح سالم. وتحركت سيارات الإطفاء فورًا إلى الموقع، وتبين أن السيارة تعود للإعلامي شوبير.
وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق اندلع فجأة في محرك السيارة، بينما كان شوبير بداخلها، قبل أن يخرج من السيارة دون إصابات. وتوجهت سيارات الإطفاء إلى الموقع فور الإخطار وأخمدت الحريق ومنعت امتداده.
ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، فيما التهمت النيران أجزاء من السيارة وفق المعاينة الأولية. وتفحص الأجهزة المختصة أسباب اندلاع الحريق للتأكد مما إذا كان ناجمًا عن عطل فني أو تماس كهربائي.