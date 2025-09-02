Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك Icon الهجن السعودية تحقق المراكز الأولى بافتتاحية مهرجان ولي العهد بالطائف Icon السعودية وباكستان توقّعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي Icon حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان Icon الموارد البشرية تطلق خدمة الموافقة على تنظيم فعاليات المسؤولية الاجتماعية Icon

الرياضة
حصاد اليوم
إثر تحقيقها 25 شوطًا في فئة الحقايق

الهجن السعودية تحقق المراكز الأولى بافتتاحية مهرجان ولي العهد بالطائف

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
المواطن - واس

سيطرت الهجن السعودية على المراكز الأولى في أشواط اليوم الافتتاحي لمهرجان ولي العهد للهجن 2025م، إثر تحقيقها (25) شوطًا في فئة الحقايق، أولى فئات الهجن المعتمد مشاركتها في هذه النسخة.

وانطلقت اليوم، على أرض ميدان الطائف التاريخي بمحافظة الطائف، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، منافسات النسخة السابعة من المهرجان، الذي ينظمه الاتحاد، إذ يشهد إقامة (249) شوطًا من بينها (5) أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ (50) مليون ريال.

وشهد اليوم الافتتاحي إقامة (31) شوطًا لفئة “الحقايق” بمشاركة (1495) مطية، وعلى فترتين “صباحية ومسائية” مسافة كل شوط (2) كيلومتر، حيث شهدت أشواط الفترة الصباحية إقامة (16) شوطًا بمشاركة (882) مطية، فيما شهدت الفترة المسائية إقامة (15) شوطًا بمشاركة (613) مطية.
ونجحت الهجن السعودية بالظفر بلقب (25) شوطًا مقابل (4) أشواط لقطر، وشوط للإمارات، وشوط للكويت.

وحصلت المطية “وطن” لمالكها السعودي، خليل سالم البطين على التوقيت الأفضل في اليوم الأول لفئة “الحقايق” بتوقيت بلغ 3:02.066 دقيقة، فيما نالت المطية “سبارك” لمالكها السعودي، راشد عساف الشامري لقب الشوط الرئيس الافتتاحي في المهرجان.

يُذكر أن النسخ الست السابقة من المهرجان، التي انطلقت أولها عام 2018، شهدت إقبالًا لافتًا من محبي رياضة الهجن من داخل المملكة وخارجها، وهو ما ينسجم مع هدف المهرجان في ترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد –حفظه الله– لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يُعد المهرجان وجهة رئيسية لملاك وعشاق الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.

