الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة

يلتقي فريق الهلال غدًا مضيفه فريق ناساف الأوزبكي, على “الملعب المركزي” بمدينة كارشي الأوزبكية, وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم (2025 – 2026).
وأكّد مدرب فريق الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي، أن الهدف هو الفوز بجميع البطولات، سواء البطولات المحلية أو الدولية، مشيرًا إلى أنه لا توجد أولوية لبطولة واحدة مفضلة يسعى لتحقيقها.
فيما أبدى المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، أنه متحفّز جدًا للمشاركة مع الفريق في جميع البطولات المحلية والقارية، مؤكدًا أن هدفه مع المجموعة إسعاد الجماهير، ساعيًا إلى أن يقدم مع زملائه مباراة رائعة غدًا، وتحقيق نتيجة إيجابية.