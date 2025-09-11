Icon

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
الوزن الزائد يرفع ضغط الدم
المواطن - فريق التحرير

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر وجود ارتباط مباشر بين زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة لا تقتصر على مرضى السمنة فقط، بل تظهر أيضًا لدى من يعانون زيادة بسيطة في الوزن.

وأوضح النمر أن الكيلوغرامات الزائدة تجعل التحكم في ضغط الدم أكثر صعوبة، خصوصًا لدى المصابين بارتفاع الضغط المزمن، حيث تصبح مستويات الضغط أعلى وأكثر تعقيدًا في السيطرة عليها، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الصحية المترتبة.

ارتفاع ضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم واحدًا من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا حول العالم، ويُطلق عليه الأطباء “القاتل الصامت” نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى. ويعرّف بأنه زيادة مستمرة في قوة ضخ الدم على جدران الشرايين، ما يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن المعدل الطبيعي للضغط يقل عن 120/80 ملم زئبق، في حين تبدأ مؤشرات الخطورة عند تجاوزه هذه الحدود وصولًا إلى 140/90 وما فوق.

أسباب ارتفاع الضغط

ويرتبط ارتفاع الضغط بعدة عوامل، أبرزها السمنة، الإفراط في استهلاك الملح، قلة النشاط البدني، التدخين، والتوتر النفسي المستمر، إضافة إلى العامل الوراثي. كما تزداد احتمالات الإصابة به لدى مرضى السكري وأمراض الكلى.

ورغم خطورته، يمكن الوقاية من المرض أو السيطرة عليه عبر اتباع نمط حياة صحي يشمل الحفاظ على الوزن المثالي، ممارسة الرياضة بانتظام، التوقف عن التدخين، والالتزام بالأدوية الموصوفة طبيًا.

كما ينصح الأطباء بضرورة الفحص الدوري وقياس الضغط بشكل منتظم، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة.

