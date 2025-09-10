اليابان تندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر

نددت اليابان بشدة بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر أمس، مبينة أنه يشكل تهديدًا لسيادة قطر وللأمن الإقليمي.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في تصريح صحفي أن هذا الهجوم يشكل عقبة أمام الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، مؤكدًا تضامن اليابان الكامل مع دولة قطر.