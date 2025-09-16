اليونيسف: 26 ألف طفل في غزة بحاجة إلى العلاج الفوري

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن نحو (26) ألف طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم أكثر من (10) آلاف طفل في مدينة غزة وحدها، في ظل الهجوم البري الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف تيس إنغرام، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة: “إن التهجير القسري والجماعي للعائلات من مدينة غزة يشكل تهديدًا قاتلًا للفئات الأكثر ضعفًا”.

أطفال غزة بحاجة للعلاج الفوري

وأضافت إنغرام أن أكثر من طفل من كل ثمانية خضعوا للفحص في أغسطس الماضي عانى من سوء تغذية حاد، وهو أعلى مستوى يسجل على الإطلاق في القطاع.

وأوضحت أن مراكز التغذية في مدينة غزة “أجبرت على الإغلاق هذا الأسبوع؛ بسبب أوامر الإخلاء وتصاعد العمليات العسكرية”.

وأكدت المتحدثة باسم اليونيسف أن الوضع “غير إنساني”، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف مليون طفل، يعانون بالفعل من صدمات نتيجة أكثر من (700) يوم من العدوان، يطلب منهم الفرار من جحيم إلى آخر.

وذكرت اليونيسف أن نحو (150) ألف شخص فروا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع منذ 14 أغسطس، بينما يواصل السكان التنقل داخل المدينة ومحيطها بحثًا عن مأوى آمن.