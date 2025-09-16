اليونيسف: 26 ألف طفل في غزة بحاجة إلى العلاج الفوري

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن نحو (26) ألف طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم أكثر من (10) آلاف طفل في مدينة غزة وحدها، في ظل الهجوم البري الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المتحدثة باسم اليونيسف تيس إنغرام، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة: “إن التهجير القسري والجماعي للعائلات من مدينة غزة يشكل تهديدًا قاتلًا للفئات الأكثر ضعفًا”.
وأضافت إنغرام أن أكثر من طفل من كل ثمانية خضعوا للفحص في أغسطس الماضي عانى من سوء تغذية حاد، وهو أعلى مستوى يسجل على الإطلاق في القطاع.
وأوضحت أن مراكز التغذية في مدينة غزة “أجبرت على الإغلاق هذا الأسبوع؛ بسبب أوامر الإخلاء وتصاعد العمليات العسكرية”.
وأكدت المتحدثة باسم اليونيسف أن الوضع “غير إنساني”، مشيرة إلى أن ما يقرب من نصف مليون طفل، يعانون بالفعل من صدمات نتيجة أكثر من (700) يوم من العدوان، يطلب منهم الفرار من جحيم إلى آخر.
وذكرت اليونيسف أن نحو (150) ألف شخص فروا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع منذ 14 أغسطس، بينما يواصل السكان التنقل داخل المدينة ومحيطها بحثًا عن مأوى آمن.