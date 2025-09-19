انتخاب السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ69 المنعقدة في فيينا، المملكة العربية السعودية، لتصبح عضوًا في مجلس محافظي الوكالة ضمن الدول الأعضاء في المجلس بدورته القادمة حتى العام 2027م.
ويٌعد مجلس محافظي الوكالة الذي يتكون من 35 عضوًا إحدى أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة، مثل الضمانات، التي تندرج ضمن مسؤوليات الوكالة في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، كما يدرس البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها، ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي شغلت المملكة مقعدًا في مجلس المحافظين هي خلال الفترة 2022م إلى 2024م، كما يأتي انتخاب المملكة لعضوية المجلس تأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في الدور الفعال والبناء للمملكة، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي الرامي إلى توجيه الطاقة الذرية إلى خدمة التنمية والسلام العالميين.