انفجار صهريج غاز في المكسيك ووفاة وإصابة 96 شخصاً

لقي ستة أشخاص وأصيب 90 آخرون في حصيلة جديدة جراء انفجار صهريج الغاز في شرق مدينة مكسيكو.

انفجار في المكسيك

وأفادت المسؤولة في أجهزة الحماية المدنية في مكسيكو ميريام أورزوا، أن 10 أشخاص من بين 90 جريحًا غادروا المستشفى فيما لا يزال 23 في حالة حرجة.

🔥🚨إصابة 57 شخصا وتضرر 18 مركبة في انفجار صهريج غاز تبلغ سعته 49,500 لتر بالعاصمة المكسيكية #المكسيك pic.twitter.com/fhV0mdy1ve — ديوان (@DiwanDaily) September 10, 2025

وأوضحت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا أن الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة مكتظة بالسكان في شرق مكسيكو، ممّا تسبّب بحريق ضخم وتضرّر (28) سيارة، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.