Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

شرق مدينة مكسيكو

انفجار صهريج غاز في المكسيك ووفاة وإصابة 96 شخصاً

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ مساءً
انفجار صهريج غاز في المكسيك ووفاة وإصابة 96 شخصاً
المواطن - فريق التحرير

لقي ستة أشخاص وأصيب 90 آخرون في حصيلة جديدة جراء انفجار صهريج الغاز في شرق مدينة مكسيكو.

انفجار في المكسيك

وأفادت المسؤولة في أجهزة الحماية المدنية في مكسيكو ميريام أورزوا، أن 10 أشخاص من بين 90 جريحًا غادروا المستشفى فيما لا يزال 23 في حالة حرجة.

وأوضحت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا أن الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة مكتظة بالسكان في شرق مكسيكو، ممّا تسبّب بحريق ضخم وتضرّر (28) سيارة، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.

