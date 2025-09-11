انفجار صهريج غاز في المكسيك ووفاة وإصابة 96 شخصاً

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
لقي ستة أشخاص وأصيب 90 آخرون في حصيلة جديدة جراء انفجار صهريج الغاز في شرق مدينة مكسيكو.
وأفادت المسؤولة في أجهزة الحماية المدنية في مكسيكو ميريام أورزوا، أن 10 أشخاص من بين 90 جريحًا غادروا المستشفى فيما لا يزال 23 في حالة حرجة.
🔥🚨إصابة 57 شخصا وتضرر 18 مركبة في انفجار صهريج غاز تبلغ سعته 49,500 لتر بالعاصمة المكسيكية #المكسيك pic.twitter.com/fhV0mdy1ve
— ديوان (@DiwanDaily) September 10, 2025
وأوضحت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا أن الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة مكتظة بالسكان في شرق مكسيكو، ممّا تسبّب بحريق ضخم وتضرّر (28) سيارة، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.