انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة

أُصيب ما لا يقل عن 25 شخصًا في انفجار غاز ضخم وقع في أحد الحانات في مدريد، وفقًا لما ذكرته خدمات الطوارئ الإسبانية اليوم السبت.
وقالت السلطات الإسبانية، وفق صحيفة إلباييس، إن من بين المصابين ثلاثة في حالة حرجة وآخرين يعانون من إصابات خطيرة محتملة.
وقع الحادث مساء اليوم في شارع مانويل ماروتو في حي بويينتي دي فاليكاس بالعاصمة الإسبانية، كما تأثرت الشقق الموجودة فوق الحانة جراء الانفجار.
وتم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث تم نشر كلاب بوليسية وطائرات مسيرة لتقديم الدعم الإضافي.