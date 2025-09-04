انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية

توقفت بعض خدمات شركة جوجل بما في ذلك منصة الفيديوهات “يوتيوب”، عن العمل في تركيا وبعض المناطق الأوروبية اليوم (الخميس)، وفقًا لما أعلنه نائب وزير الاتصالات التركي ومنظمة محلية تراقب الإنترنت.

انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل

وأوضحت جمعية حرية التعبير التي ترصد القيود المحلية على الإنترنت بأن الانقطاع في خدمات شركة ألفابيت جوجل، بدأ نحو الساعة 10 صباحًا بتوقيت تركيا (07:00 بتوقيت غرينتش).

وطالب المركز التركي للأمن السيبراني شركة جوجل بتقرير فني حول الأسباب، وفقا لما ذكره نائب الوزير عمر فاتح سايان عبر منصة “إكس”.

في سياق متصل، أظهرت خريطة نشرها سايان أن الانقطاع شمل تركيا وأجزاء واسعة من جنوب شرق أوروبا.

كذلك شمل انقطاع خدمات جوجل، بعض المناطق في أوكرانيا وروسيا ودول في غرب أوروبا.