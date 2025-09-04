انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية

وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025 تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون
توقفت بعض خدمات شركة جوجل بما في ذلك منصة الفيديوهات “يوتيوب”، عن العمل في تركيا وبعض المناطق الأوروبية اليوم (الخميس)، وفقًا لما أعلنه نائب وزير الاتصالات التركي ومنظمة محلية تراقب الإنترنت.
وأوضحت جمعية حرية التعبير التي ترصد القيود المحلية على الإنترنت بأن الانقطاع في خدمات شركة ألفابيت جوجل، بدأ نحو الساعة 10 صباحًا بتوقيت تركيا (07:00 بتوقيت غرينتش).
وطالب المركز التركي للأمن السيبراني شركة جوجل بتقرير فني حول الأسباب، وفقا لما ذكره نائب الوزير عمر فاتح سايان عبر منصة “إكس”.
في سياق متصل، أظهرت خريطة نشرها سايان أن الانقطاع شمل تركيا وأجزاء واسعة من جنوب شرق أوروبا.
كذلك شمل انقطاع خدمات جوجل، بعض المناطق في أوكرانيا وروسيا ودول في غرب أوروبا.