باحثون يطورون كبسولات لعلاج التهاب الدماغ وألزهايمر

كبسولة صغيرة بحجم حبة الرمل معدلة بيولوجيًا، تعيد الأمل لكثير من المرضى الذين يعانون من ضعف الذاكرة وألزهايمر والتهابات الدماغ، إذ توصل فريق من الباحثين البيولوجيين وعلماء الأعصاب في معهد هيوستن ميثوديست للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى علاج مبتكر قادر على مواجهة الالتهابات الدماغية للحد منها دون أن يرفضها الجهاز المناعي.

وخلصت دراسة حديثة إلى أن الكبسولات يمكن أن تحيط بخلايا دماغية بشرية تسمى الخلايا النجمية، ويمكن زرعها في الدماغ؛ لإفراز بروتين مضاد للالتهابات يسمى “مضاد مستقبلات إنترلوكين-1” إلى البيئة المحيطة، وبالتالي تقليل الاستجابات الالتهابية بشكل كبير.

وقال قائد الدراسة، الدكتور روبرت كرينسيك، من معهد هيوستن ميثوديست للأبحاث: “إن الكبسولات تُشكل حاجزًا ماديًا بين الخلايا النجمية المزروعة وأنسجة الدماغ، مما يسمح بإفراز البروتينات المضادة للالتهابات مع تجنب الرفض المناعي، والانتشار غير المرغوب فيه في الدماغ”.

وما بين العلم والأمل، تفتح هذه التجربة نافذة جديدة نحو مستقبل قد يحمل علاجًا أكثر أمانًا وفعالية لمرضى ألزهايمر وباركنسون، ويعيد إليهم ما سرقه المرض بصمت وهو ذاكرتهم وحياتهم.