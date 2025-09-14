Icon

باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ مساءً
باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي
المواطن - واس

فاز فريق باريس سان جرمان على ضيفه لانس بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “بارك دي برنس” وذلك في منافسات الجولة الرابعة من البطولة الدوري الفرنسي.

وسجل اللاعب الباريسي برادلي باركولا هدفي المباراة في الدقيقتين (15) و(51)، ليرفع رصيد فريقه إلى (12) نقطة، ويعتلي الصدارة، فيما تجمد رصيد فريق لانس عند ست نقاط في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى من الجولة نفسها، فاز ستراسبورج على ضيفه لوهافر بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “دو لامينو”.
وسجل خواكين بانيتشيلي الهدف الوحيد في الدقيقة (91) من ركلة جزاء، ليرفع رصيد فريقه إلى (9) نقاط في المركز الخامس، بينما يقبع لوهافر في المركز الثالث عشر برصيد (3) نقاط.

وفاز فريق باريس إف سي على مضيفه ريست بنتيجة (1-2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “فرانسيس لو بلي”، كما تعادل فريقا ميتز وأنجيه بنتيجة بهدف لكل منهما.

