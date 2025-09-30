ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟ توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع يناقش التمكين والتنمية المستدامة.. غدًا السعودية تترأس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بإطلاق اسم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء -رحمه الله-، على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة الرياض.
ويأتي التوجيه الكريم تقديرًا لمكانة سماحته العلمية وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن والإسلام والمسلمين، حيث أفنى حياته -رحمه الله- في طلب العلم الشرعي وتعليمه وإرشاد الناس، كما كان لسماحته إسهامات علمية وعملية جليلة كان لها أثر كبير في تعزيز مكانة العلم الشرعي وتعليمه.