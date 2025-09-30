Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

تقديرًا لمكانة سماحته العلمية وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن والإسلام والمسلمين

بتوجيه ولي العهد.. إطلاق اسم سماحة المفتي على أحد شوارع الرياض

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢١ مساءً
المواطن - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بإطلاق اسم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء -رحمه الله-، على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة الرياض.

ويأتي التوجيه الكريم تقديرًا لمكانة سماحته العلمية وإسهاماته الكبيرة في خدمة الوطن والإسلام والمسلمين، حيث أفنى حياته -رحمه الله- في طلب العلم الشرعي وتعليمه وإرشاد الناس، كما كان لسماحته إسهامات علمية وعملية جليلة كان لها أثر كبير في تعزيز مكانة العلم الشرعي وتعليمه.

