بدء أولى مراحل خسوف القمر

بدأت مساء اليوم أولى مراحل خسوف القمر الكلي بدخول القمر منطقة شبه الظل عند الساعة 6:27 مساءً بتوقيت المملكة، في حدث فلكي نادر يمكن متابعته بالعين المجردة من معظم أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة والدول العربية، إضافة إلى قارات آسيا وأستراليا وأجزاء واسعة من أوروبا وأفريقيا.

وسيواصل القمر رحلته في مراحل الخسوف تدريجيًا؛ حيث يدخل إلى ظل الأرض العميق عند 7:26 مساءً، لتبدأ بذلك مرحلة الخسوف الجزئي، قبل أن يتحول إلى خسوف كلي عند 8:30 مساءً ويصل ذروته عند 9:11 مساءً، حين يظهر القمر بلون أحمر نحاسي يعرف بـ “القمر الدموي”.

ويستمر هذا المشهد حتى 9:53 مساءً، ليكون من أطول الخسوفات الكلية خلال العقد الأخير بمدة تصل إلى 82 دقيقة.

ولا يحتاج هذا الحدث الفلكي إلى أدوات خاصة للرؤية، ويمكن متابعته بالعين المجردة، بينما توفر المناظير والتلسكوبات تجربة أوضح وتفاصيل أكثر دقة لمحبي رصد الظواهر السماوية.