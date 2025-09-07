Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين Icon التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير Icon الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء Icon القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة Icon أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق Icon مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا Icon أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء Icon هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ Icon استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء أولى مراحل خسوف القمر

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٤ مساءً
بدء أولى مراحل خسوف القمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت مساء اليوم أولى مراحل خسوف القمر الكلي بدخول القمر منطقة شبه الظل عند الساعة 6:27 مساءً بتوقيت المملكة، في حدث فلكي نادر يمكن متابعته بالعين المجردة من معظم أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة والدول العربية، إضافة إلى قارات آسيا وأستراليا وأجزاء واسعة من أوروبا وأفريقيا.

وسيواصل القمر رحلته في مراحل الخسوف تدريجيًا؛ حيث يدخل إلى ظل الأرض العميق عند 7:26 مساءً، لتبدأ بذلك مرحلة الخسوف الجزئي، قبل أن يتحول إلى خسوف كلي عند 8:30 مساءً ويصل ذروته عند 9:11 مساءً، حين يظهر القمر بلون أحمر نحاسي يعرف بـ “القمر الدموي”.

قد يهمّك أيضاً
هذا مسار القمر خلال الخسوف

هذا مسار القمر خلال الخسوف

فيديو .. الشيخ عبدالعزيز بليلة يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

فيديو .. الشيخ عبدالعزيز بليلة يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

ويستمر هذا المشهد حتى 9:53 مساءً، ليكون من أطول الخسوفات الكلية خلال العقد الأخير بمدة تصل إلى 82 دقيقة.

ولا يحتاج هذا الحدث الفلكي إلى أدوات خاصة للرؤية، ويمكن متابعته بالعين المجردة، بينما توفر المناظير والتلسكوبات تجربة أوضح وتفاصيل أكثر دقة لمحبي رصد الظواهر السماوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فلكية جدة: خسوف كلي للقمر مُشاهدٌ في سماء السعودية
السعودية اليوم

فلكية جدة: خسوف كلي للقمر مُشاهدٌ في...

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. غدًا
السعودية اليوم

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .. الأحد المقبل
السعودية اليوم

خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .....

السعودية اليوم
مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة
السعودية اليوم

مدة خسوف القمر في سماء السعودية الليلة

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة
أخبار رئيسية

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

أخبار رئيسية