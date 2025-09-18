Icon

بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ صباحاً
بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب
المواطن - فريق التحرير

أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيعلن نهاية الأسبوع الجاري، اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، وذلك بعد اختتام زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وأرجأ ستارمر الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب، خشية أن يطغى الملف على المؤتمر الصحافي المشترك المزمع عقده، الخميس، بين الزعيمين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في يوليو الماضي أن لندن ستتخذ هذا الإجراء ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في غزة وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة منذ نحو عامين مع حركة حماس.

زيارة ثانية غير مسبوقة

أما ترامب، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية ثانية غير مسبوقة لبريطانيا، فقال في يوليو الماضي إنه لا يمانع إذا قامت بريطانيا بمثل هذه الخطوة، لكن الولايات المتحدة أوضحت منذ ذلك الحين معارضتها لأي إجراء من هذا القبيل من جانب حلفائها الأوروبيين.

وتتزايد الضغوط على ستارمر داخل حزب العمال، إذ إن ثلث أعضاء الحكومة يطالبون رئيس الوزراء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما وقّع أكثر من 130 نائباً من الحزب على رسالة دعم لهذا التوجه.

وتدعم بريطانيا منذ فترة طويلة سياسة حل الدولتين لإنهاء الصراع في المنطقة، لكن سبق لها القول إن ذلك لن يتحقق إلا في الوقت المناسب.

ومن المتوقع أن تعلن كل من فرنسا وكندا وأستراليا ودول أخرى، إلى جانب بريطانيا، اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة.

