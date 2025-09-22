Icon

عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 Icon فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني Icon سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها Icon الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني Icon الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف Icon بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 Icon الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء Icon إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية Icon سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد Icon جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٩ مساءً
بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بفخر الأمجاد، وعلوّ الرايات الخضراء؛ احتفت وزارة الإعلام باليوم الوطني السعودي الـ95، مجددةً الاعتزاز بالمنجزات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الإعلام على منصة إكس لقطات من الاحتفال باليوم الوطني بحضور الوزير سلمان الدوسري، في مشهد يعكس الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ومسيرة النهضة التنموية والحضارية المتواصلة التي جعلت من المملكة نموذجًا في الريادة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن كونها ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الاقتصاد العالمي.

قد يهمّك أيضاً
الطائرات تؤدي تحية وطن في اختتام أكبر استعراض جوي

الطائرات تؤدي تحية وطن في اختتام أكبر استعراض جوي

شاهد .. طرقات وشوارع جدة تتزين بأعلام الوطن والإضاءات الخضراء

شاهد .. طرقات وشوارع جدة تتزين بأعلام الوطن والإضاءات الخضراء

وتتضمن فعاليات وزارة الإعلام خلال اليوم الوطني الـ95 باقة متنوعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على تاريخ المملكة وإنجازاتها، وتبرز قيم الولاء والانتماء، حيث تمثل هذه المناسبة فرصة متجددة لاستذكار تضحيات الآباء والأجداد، واستشراف مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني
حصاد اليوم

أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي...

حصاد اليوم
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95
السعودية اليوم

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ95
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً...

السعودية اليوم
شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني
السعودية اليوم

شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً...

السعودية اليوم
إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي الـ95
السعودية اليوم

إطلاق كود المنصات بهوية اليوم الوطني السعودي...

السعودية اليوم
فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم...

السعودية اليوم
ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء...

السعودية اليوم
أمانة جازان تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 95 
السعودية اليوم

أمانة جازان تستعد للاحتفاء باليوم الوطني الـ...

السعودية اليوم