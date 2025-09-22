بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95

بفخر الأمجاد، وعلوّ الرايات الخضراء؛ احتفت وزارة الإعلام باليوم الوطني السعودي الـ95، مجددةً الاعتزاز بالمنجزات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الإعلام على منصة إكس لقطات من الاحتفال باليوم الوطني بحضور الوزير سلمان الدوسري، في مشهد يعكس الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة ومسيرة النهضة التنموية والحضارية المتواصلة التي جعلت من المملكة نموذجًا في الريادة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن كونها ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الاقتصاد العالمي.

وتتضمن فعاليات وزارة الإعلام خلال اليوم الوطني الـ95 باقة متنوعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على تاريخ المملكة وإنجازاتها، وتبرز قيم الولاء والانتماء، حيث تمثل هذه المناسبة فرصة متجددة لاستذكار تضحيات الآباء والأجداد، واستشراف مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.