بوتين يتوعد بقصف أي قوة غربية في أوكرانيا

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، باستهداف الجيش الروسي لأي قوات غربية قد تُنشر في أوكرانيا، معلناً رفضه المطلق لعضوية كييف في حلف الناتو، وذلك في أول رد على تعهدات 26 دولة من دول “تحالف الراغبين” التي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامها بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك نشر قوات دولية في البر والبحر والجو.

بوتين يهدد بقصف القوى الغربية في أوكرانيا

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي: “إذا انتشرت قوات هناك، أياً كانت، وخصوصاً الآن فيما تجري معارك، فسوف نعتبرها أهدافاً مشروعة للجيش الروسي”، موضحاً أن موسكو هي المكان الأمثل لعقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو ستضمن الأمن الكامل للوفد الأوكراني، موضحا أن التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي بشأن القضايا الرئيسية غير ممكن حالياً بسبب صعوبات قانونية وتقنية.

وتابع: “لقد قلت مراراً إنني مستعد لهذه الاتصالات، لكن لا أرى فائدة منها. سيكون من المستحيل تقريباً التوصل إلى اتفاق، حتى لو وُجدت إرادة سياسية، وهو ما أشك فيه”.

ولفت إلى أن روسيا “سوف تمتثل بالكامل لأي اتفاقات سلام يتم التوصل إليها”، مشدداً على أن القضايا الأمنية الأوكرانية لا يمكن بحثها بمعزل عن أمن روسيا.