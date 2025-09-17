بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك

صدر بيان مشترك بشأن زيارة الدولة التي قام بها دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف إلى المملكة العربية السعودية، فيما يلي نصه:

تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قام دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، بتاريخ 1447/3/25هـ الموافق 2025/9/17م.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف في قصر اليمامة بالرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، وفي بداية المباحثات طلب دولة رئيس الوزراء الباكستاني نقل تحياته وأطيب تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وانطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا على المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف بالتوقيع على “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” والتي تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

وقد أعرب دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه دولته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء. كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لدولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق.