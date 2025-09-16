تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات منتجات Apple، داعيا المستخدمين إلى تحديث أجهزتهم لتجنب ثغرات أمنية قد تستغل في الهجمات السيبرانية.

وقال المركز عبر حسابه بمنصة إكس إن التحديثات الصادرة عن أبل تهدف إلى معالجة ثغرات أمنية في منتجاتها، مشيراً إلى ضرورة تحديث الأجهزة المتأثرة عبر الروابط الرسمية التي نشرتها الشركة.

كما دعا المركز جميع المستخدمين، إلى التحقّق من توافر التحديثات الجديدة وتثبيتها في أسرع وقت ممكن لتعزيز الحماية الأمنية والحد من المخاطر المحتملة.