تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن تحديثات منتجات Apple، داعيا المستخدمين إلى تحديث أجهزتهم لتجنب ثغرات أمنية قد تستغل في الهجمات السيبرانية.
وقال المركز عبر حسابه بمنصة إكس إن التحديثات الصادرة عن أبل تهدف إلى معالجة ثغرات أمنية في منتجاتها، مشيراً إلى ضرورة تحديث الأجهزة المتأثرة عبر الروابط الرسمية التي نشرتها الشركة.
كما دعا المركز جميع المستخدمين، إلى التحقّق من توافر التحديثات الجديدة وتثبيتها في أسرع وقت ممكن لتعزيز الحماية الأمنية والحد من المخاطر المحتملة.