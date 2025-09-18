Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق Icon الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار الذهب اليوم إلى 3653.54 دولارًا للأونصة

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ صباحاً
تراجع أسعار الذهب اليوم إلى 3653.54 دولارًا للأونصة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، في المعاملات الفورية 0.2% لتصل (الأونصة) إلى 3653.54 دولارًا، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% لتصل إلى 3688.10 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب اليوم تنخفض مع صعود الدولار

أسعار الذهب اليوم تنخفض مع صعود الدولار

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.1 %

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.1 %

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.55 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.60 دولارًا وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1158.94 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد