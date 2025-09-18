تراجع أسعار الذهب اليوم إلى 3653.54 دولارًا للأونصة

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
تراجعت أسعار الذهب اليوم، في المعاملات الفورية 0.2% لتصل (الأونصة) إلى 3653.54 دولارًا، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% لتصل إلى 3688.10 دولارًا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.55 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.60 دولارًا وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1158.94 دولارًا.