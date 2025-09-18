تراجع أسعار الذهب اليوم إلى 3653.54 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم، في المعاملات الفورية 0.2% لتصل (الأونصة) إلى 3653.54 دولارًا، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% لتصل إلى 3688.10 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.55 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.60 دولارًا وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1158.94 دولارًا.